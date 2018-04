FOTO / Andra are motiv de sărbătoare! Îndrăgita artistă a dat vestea cea mare Andra a marcat un moment important din viața ei. Indragita artista a impartașit cu fanii ei vestea care a facut-o extrem de fericita: canalul ei de YouTube a atins pragul de 1 milion de abonați. Andra a impartașit momentul cu prietenii ei virtuali printr-o poza, unde ține in brațe placa de aur pe care cei de la YouTube o ofera in dar celor ce ating acel prag. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

