- Primaria Moșoaia din județul Argeș a primit, ca donație, un avion de mici dimensiuni, nefuncțional, iar autoritațile au decis ca acesta sa fie expus langa instituție. Primarul este incantat de idee și considera avionul “piesa de muzeu”, de aceea ii va face și postament.Primarul din Moșoaia,…

- Betty Salam si Catalin Visanescu s-au casatorit, vineri, dupa o relatie de trei ani. Cei doi si-au unit destinul, iar in aceasta vara vor deveni pentru prima oara parinti. Betty Salam si Catalin Visanscu au fost inconjurati de toti oamenii dragi din viata lor. Singurii care au lipsit au fost Roxana…

- Ii mai țineți minte pe cei șapte violatori din Vaslui? Ei bine, Silviu Avadanei (23 de ani), Ionut Bogdan Boicu (22 de ani), Petrica Bolboceanu (24 de ani), Silviu Burada (22 de ani), Paul Andrei Burlacu (29 de ani), Alin Dumitru Rotaru (20 ani) si Ioan Surleac (21 de ani) au primit cadou de la... Read…

- Prin intermediul cardului de credit primit la inceputul lunii mai in Romania, robotul umanoid Sophia poate realiza tranzactii la comercianti si tranzactii online, pana la retragere de numerar (cashback), a transmis banca emitenta, UniCredit, la solicitarea MEDIAFAX.„Cardul de credit ofera…

- UniCredit a inmanat joi, la Bucuresti, in cadrul unui eveniment special, kitul cardului de credit oferit in premiera mondiala unui utilizator cu inteligenta artificiala - Sophia, robotul umanoid creat de compania Hanson Robotics. Sophia the Robot a multumit bancii pentru „acest cadou”. „Sunt onorata…

- Matușa de 85 de ani a mirelui a fost de asemenea ucisa in explozie, informeaza Romania TV. Mai grav este ca cel care a trimis bomba drept cadou de nunta este un profesor universitar. Citeste si Cele doua surori de 17 si 13 ani, disparute ieri, au fost gasite moarte. Rudele sunt sigure ca au…

- Cantaretul britanic Robbie Williams a primit cadou o cultura de marijuana de la sotia sa, actrita americana Ayda Field. Artistul nu a facut un secret din faptul ca ii place sa fumeze marijuana, iar acum are intregul sprijin al sotiei sale, Ayda Field, care a amenajat o cultura in subsolul…