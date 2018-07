Stiri pe aceeasi tema

- Ce poate fi mai frumos pe canicula, decat sa te relaxezi și sa te balacești la piscina? La acest lucru s-a gandit și Anda Calin, care și-a dorit sa petreaca momente frumoase alaturi de fiica sa și a lui Liviu Varciu, Anastasia.

- Nico, despre cele noua animale pe care le are acasa. Nu toata lumea știe despre artista faptul ca ea este o mare iubitoare de animale și are acasa nu mai puțin de noua patrupede. Despre cum a ajuns sa aiba atatea animale de companie și cum se descurca cu ele, indragita cantareața vorbește in cadrul…

- Finalista de la ”Chefi la cuțite”, bucatar in restaurantul lui Nea Marin. Un nou sezon ”Poftiți pe la noi: Poftiți la Nea Marin” are premiera duminica, 8 iulie, de la ora 20.00, la Antena 1. Pentru prima data, Nea Marin este administratorul unui restaurant pe malul marii și recunoaște ca nu a fost…

- Tatal Andreei Esca are 80 de ani și este intr-o forma de invidiat. Vedeta Pro tv a dezvaluit ca tatal ei este cel care ii da trezirea cand rasare soarele, fiind un om foarte activ In urma cu doi ani, atunci cand tatal ei implinise varsta de 78 de primaveri, prezentatoarea TV a dezvaluit și care este…

- Andra, jurat la Vocea Romaniei, alaturi de Irina Rimes, Tudor Chirila și Smiley. “Abia aștept sa ajung pe scaunul de antrenor” a spus cantareața in cadrul Știrilor Pro Tv. Organizatorii au anunțat in mod oficial ce vedeta ocupa cel de-al patrulea scaun al show-ului Vocea Romaniei in sezonul 8. Andra…

- Formeaza unul dintre cele mai admirate cupluri din showbiz alaturi de Liviu Varciu, dar asta nu inseamna ca nu este criticata! Chiar daca arata absolut demential, Anda Calin, face ce face, si intra in gura fanilor sai

- Liviu Varciu si iubita sa, Anda Calin, au organizat, in urma cu o saptamana, petrecerea de botez a fiicei lor. Micuta Anastasia Maria a fost sarbatorita cu mare fast de parintii ei, de familie si de toti prietenii lui Liviu Varciu si ai Andei Calin.