- Delia il aniverseaza pe partenerul ei de viața, Razvan Munteanu. artista a ținut sa marcheze momentul și pe conturile sale de pe rețelele de socializare. In septembrie 2012, Delia s-a casatorit cu Razvan Munteanu , nunta celor doi fiind una de poveste. Delia il aniverseaza marți pe partenerul ei de…

- Actrita Julia Roberts si-a deschis de curand un cont pe Instagram, in contextul in care vedeta americana nu era prezenta pana acum pe nicio retea de socializare, relateaza editia online a cotidianului spaniol La Vanguardia. Julia Roberts este una din putinele vedete de la Hollywood care pana…

- Oana Zavoranu și-a șocat fanii cu o postare pe care a facut-o pe contul ei de Instagram. Vedeta a ieșit pe strada incalțata cu papuci de casa și cu o masca neagra pe fața ca sa mangaie o pisica. In dreptul imaginii, Oana le-a dezvaluit fanilor care este ritualul ei de frumusețe.

- Celebrul comediant din Noua Zeelanda, Johnny Danger, și-a pierdut viața intr-un accident de motocicleta. Oamenii legii au fost chemați miercuri, in jurul orei 15, in zona podului Auckland Harbour acolo unde a avut loc accidentul. Doua motociclete s-au lovit și in urma impactului, Johnny Danger a…

- Oana Zavoranu și-a schimbat din nou culoarea parului. Vedeta a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare cu spatele, in care le arata fanilor ce nuanța a ales pentru un look spectaculos. Oana Zavoranu a ales o nuanța de cupru, iar schimbarea pare sa fii fost atat de radicala, incat nici…

- Un model britanic care a adunat peste 100.000 de fani pe Instagram și alți 600.000 pe YouTube este acuzata ca a lasat un focar de infecție in casa in care a locuit cu chirie, proprietarii fiind nevoiți s-o evacueze. Kayla Jenkins, cunoscuta pe Instagram sub pseundonimul Okaylaaa, s-a mutat din apartamentul…