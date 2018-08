Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile judetului Buzau au declansat o ancheta dupa ce a fost semnalata o posibila poluare a raului Sarata, in dreptul statiunii Monteoru. Indicii in acest sens sunt prezenta unor pesti morti, culoarea inchisa a apei si un miros fetid degajat de aceasta.

- Prefectul județului Buzau, Carmen Ichim, a dispus deplasarea unei echipe mixte formate din reprezentanți ai Sistemului de Gospodarire a Apelor, Garzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Buzau, ISU Buzau și ai Primariei Merei in stațiunea Sarata Monteoru, unde o persoana a sesizat existența unor…

- Autoritațile județului sunt in alerta dupa ce a fost sesizata o posibila poluare pe raul Sarata, la Monteoru. Imediat, prefectul județului Buzau, Carmen Ichim, a dispus deplasarea unei echipe mixte formate din reprezentanți ai Sistemului de Gospodarire a Apelor, Garzii Naționale de Mediu – Comisariatul…

- Prefectul județului Buzau, Carmen Ichim, a dispus deplasarea unei echipe mixte formate din reprezentanți ai Sistemului de Gospodarire a Apelor, Garzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Buzau, ISU Buzau și ai Primariei Merei in stațiunea Sarata Monteoru, unde o persoana a sesizat existența unor…

- Apar primele masuri in cazul scandalului de la Aparegio, in care un angajat al instituției a fost filmat in timp ce golea o vidanja plina cu dejecții in raul Jiu. Operatorul de apa și canal din Targu Jiu s-a ales cu dosar penal pentru descarcarea apelor uzate și a deșeurilor menajere in alte locuri…

- In urma dezastrelor provocate de inundațiile, din weekend-ul trecut, prefectul județului Brașov, Marian Rasaliu, a anunțat miercuri, in sedinta Comitetului pentru Situatii de Urgenta, in care s-a discutat despre urmarile ploilor abundente si ale inundatiilor, ca in urmatoarele zile vor fi controlate…

- Doua orase si trei comune din judetul Maramures au fost date ca exemplu negativ de comisarii de mediu la capitolul salubrizare, pe motiv ca „administratiile publice locale nu s-au implicat in domeniul salubrizǎrii teritoriului" – se precizeaza in raportul Garzii de Mediu. Daca situatia se va mentine,…

- Aproape 60 de tone de pet-uri, lemne si deseuri amestecate au fost colectate de pe luciul lacului de acumulare Izvorul Muntelui, in amonte de orasul Bicaz, potrivit unei centralizari prezentata intr-o conferinta de presa la Prefectura. Actiunea de ecologizare, inceputa in luna aprilie, a fost realizata…