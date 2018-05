Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea și Adi Sina și-au facut apariția intr-una din cele mai exclusiviste locații din Mamaia. Cei doi soți au venit cu cel mai cool accesoriu pe care l-au luat de acasa: un zambet larg pe fața! CANCAN.RO au stat cu ochii pe ei și Anca Serea și Adi Sina n-au scapat de intrebarile paparazzilor […]…

- Exclusiv online | La 12 ani de la celebrul meci Steaua - Rapid 0-0 din Cupa UEFA, transmis de Realitatea TV, la finalul caruia echipa antrenata în acel moment de Cosmin Olaroiu s-a calificat în semifinalele Cupei UEFA, www.realitatea.

- Anca Serea, soția lui Adi Sina a postat un articol trist pe blogul sau, Ea a dezvaluit cazul unor bebeluși nascuți prematur, care au murit intr-o unitate sanitara de la noi.Ea a tras un semnal de alarma in contextul in echipamentelor medicale insuficiente prezente in maternitațile din Romania Vedeta…

- Simona Halep a vizitat, miercuri, Spitalul Baptist pentru copii din Miami. Sportiva le-a facut micuților o surpriza, aducandu-le jucarii și stand de vorba cu ei. Intr-un filmuleț postat pe site-ul WTA Tennis, se poate vedea cum numarul 1 mondial merge in vizita la spitalul pentru…

- Adi Sina negociaza cu soția, Anca Serea, sa mai faca cel puțin un copil, deși au deja cinci. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste și vor sa devina din nou parinți. Dezvaluirea va fi facuta de Anca Sina Serea, joi, 22 martie, de la ora 20.00, la Antena 1, in cel mai amuzant show al momentului,…

- Consiliul Judetean Dambovita si Complexul National Muzeal ”Curtea Domneasca” Targoviste se alatura, si anul acesta, programului “Scoala Altfel - Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”, initiat de catre Ministerul Educatiei Nationale. In cadrul acestui program, prescolarii, scolarii si liceenii vor avea…

- Primarul general Gabriela Firea a convocat Comandamentul de iarna, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Firea a anunțat ca școlile din Capitala vor fi inchise luni și marți

- Este mare bucurie in familia Basescu. Fiica cea mica a fostului presedinte este insarcinata si va deveni pentru a treia oara mamica. In urma cu putin timp Elena Bapsescu a recunoscut pe pagina sa de socializare ca este insarcinata. „In doar trei luni, mi se va indeplini astfel dorinta de a avea cel…