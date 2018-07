Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul Alex Bourceanu și partenera sa de viața, Adina, și-au unit destinele in Grecia. Evenimentul a avut loc in weekend. Nunta mare in Grecia, pe insula Thassos. Fotbalistul Alex Bourceanu și iubita sa, Adina, s-au casatorit. Nunta a avut loc in weekend, iar nași de cuniunie au fost celebrul antrenor…

- Ultima luna a fost foarte dificila pentru Anamaria Prodan. Moartea mamei ei a daramat-o și, deși a incercat sa-și ocupe timpul și sa incerce sa nu se mai gandeasca la toate lucrurile rele care i s-au intamplat in ultima vreme, impresara nu-și poate gasi liniștea. Soția lui Reghe este ocupata cu pregatirile…

- Anamaria Prodan a suferit enorm dupa pierderea mamei sale, insa isi gaseste alinarea in sanul familiei, alaturi de sotul si copiii ei. Impresara a postat recent pe retelele de socilizare mai multe fotografii de familie, cu care si-a cucerit din nou fanii.

- CUTREMURATOR! VEZI CARE AU FOST ULTIMELE CUVINTE ALE IONELEI PRODAN Ionela Prodan a murit, luni seara (16 aprilie), la orele 21:00. Cantareața de muzica populara a fost internata in spital mai bine de o luna și jumatate. Ea s-a stins din viața pe un pat de spital, la Elias. Alaturi de ea a stat zi și…

- Boala o schimbase complet pe Ionela Prodan. Artista, care s-a stins din viața la varsta de 70 de ani, suferea de cancer la pancreas. Ultima luna și jumatate din viața și-a petrecut-o in spital. Fiica ei, Anamaria Prodan, nu s-a clintit vreo clipa de langa ea și nici nu și-a dorit sa-și piarda speranța.…

- Anamaria Prodan traieste o drama de nedescris, dupa ce mama ei, Ionela Prodan, a murit. Fiica regretatei artiste a postat cateva mesaje sfasietoare pe retelele de socializare, acolo unde incearca sa isi exprime durerea.

- Reprezentantii Spitalului Elias din Capitala, acolo unde era internata artista, au confirmat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca Ionela Prodan, in varsta de 70 de ani, a murit luni seara, in jurul orei 21.00. Ea avea probleme cronice care s-au acutizat de cand a fost internata, de pe 16…

- Interpreta de muzica populara Ionela Prodan s-a stins din viața, luni seara, la Spitalul Elias. Fiica sa, Anamaria Prodan, cea care i-a fost alaturi pana in ultima clipa, a scris un mesaj emoționant, pe pagina de Facebook. „TU NU AI MURIT! SI NU O VEI FACE VREODATA ! TU AI FOST ȘI VEI RAMANE FORȚA ...