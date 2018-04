Stiri pe aceeasi tema

- Marioara Man Gheorghe a interpretat un cantec trist la capataiul Ionelei Prodan. Imediat cum a ineput sa cante, Anamaria Prodan a izbucnit in lacrimi. Sunt momente dureroase la capela cimitirului Bellu, acolo unde Ionela Prodan va fi inmormantata.

- Spiritele s-au incins la capela Cimitirului Bellu. Anamaria Prodan a incercat sa detensioneze situatia. Cu toate ca ideea a fost aceea de a da de pomana in numele regretatei Ionela Prodan, fiica cantaretei a fost nevoita sa treaca printr-o situatie stanjenitoare. In urma cu putin timp, Anamaria Prodan…

- Durere fara margini pentru familia Prodan! Joi (19 aprilie), Ionela Prodan este condusa pe ultimul drum de familie și de prieteni. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, are primele imagini cu Anamaria Prodan de la inmormantarea regretatei cantarețe de muzica populara. Transfigurata de durere, impresara…

- O serie de personalitați publice dar și jucatori de fotbal au venit sa-și prezinte omagiile la capataiul Ionelei Prodan și sa-și exprime condoleanțele fiicei sale, impresarul Anamaria Prodan. Jucatorul Dan Alexe, insoțit de colegi, a depus și el o coroana la catafalcul indragitei cantareței de muzica…

- Gestul facut de Ionela Prodan la capataiul Ilenei Ciuculete, in urma cu un an, a fost unul cutremurator. In 2017, Ionela Prodan a plans la capataiul colegei ale, care s-a stins din viata din cauza unei boli necrutatoare. Ionelei Prodan nu i-a venit sa creada cand a aflat ca Ileana Ciuculete a murit…

- Anamaria Prodan a postat pe contul ei de Instagram o fotografie cu Iisus Hristos cand se inalța la cer. Imaginea este insoțita și de un text pe care l-a pus pentru oamenii care o urmaresc. "HRISTOS A INVIAT! #pastefericit #happyeaster", este mesajul fiicei Ionelei Prodan dupa nopți nedormite…

- Ionela Prodan a depașit pragul critic și este in stare stabila. "Azi, in Vinerea Mare, Dumnezeu sa va binecuvanteze cu pace, iubirea și bucuria Sa", a scris Anamaria Prodan pe o pagina de socializare. Ionela Prodan se afla internata la spital de aproximativ trei saptamani, iar starea…