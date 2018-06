Stiri pe aceeasi tema

- Victoria istorica a Simonei Halep la Roland Garros, in fața americancei Sloane Stephens, a facut inconjurul lumii. Nike, sponsorul Simonei Halep, a cumparat un spațiu publicitar de dimensiuni impresionante chiar in Madison Square Garden, din New York.

- Simona Halep a reușit o performanța fabuloasa sambata cand a caștigat pentru prima data turneul de la Roland Garros dupa finala cu Sloane Stephens. Luni, Gazeta Sporturilor pregatește un ziar de colecție dedicat campioanei noastre. Nu mai puțin de 18 de pagini cu și despre Simona Halep intr-un ziar…

- Ion Tiriac a declarat, sambata, ca Simona Halep a evoluat modest in finala de la Roland Garros, subliniind ca meritul acesteia este ca nu a cedat in meciul cu Sloane Stephens."Este showul Simonei Halep, a jucat un meci modest, dar este meritul ei ca a stat cu adversara, nu a jucat ca joi,…

- Presa internaționala vuiește dupa succesul Simonei Halep de la Roland Garros, prin care jucatoarea noastra a caștigat primul trofeu de Grand Slam din cariera. Cum arata titlurile din presa internaționala: Site-ul WTA: "Halep ridica primul trofeu de Grand Slam la Roland Garros" L'Equipe: "Consacrarea"…

- In turneul final de la Roland Garros, dupa primul set caștigat de Sloane Stephens (10 WTA ) cu scorul de 3-6, Simona Halep și-a revenit cu 4 game-uri caștigate consecutiv și dupa un joc senzațional facut pe reverul specific Simonei, sportiva noastra caștiga al doilea set cu scorul de 6-4. In setul…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA si Sloane Stephens (25 de ani), pozitia a 10-a in clasamentul mondial, se vor intalni, astazi, de la ora 16:00, in finala turneului Roland Garros. Sportiva noastra se afla la a treia incercare de a castiga titlul la French Open si la a patra finala de Grand Slam…

- CTP a plans la TV, dupa calificarea Simonei Halep in finala de la Roland Garros. CTP (Cristian Tudor Popescu) a marturisit, in direct la un post de televiziune, ca nu-și poate stapani lacrimile, dupa calificarea Simonei Halep in finala de la Roland Garros, dupa un meci excepțional impotriva Garbinei…

- Jucatoarea americana de tenis Sloane Stephens (10 WTA) va fi adversara Simonei Halep in finala turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dupa ce a trecut in cea de-a doua semifinala a competitiei, in doua seturi, 6-4, 6-4, de compatrioata sa, Madison Keys (13 WTA). Stephens, 25 de ani, va disputa…