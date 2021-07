Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un an de pauza, Facultatea de Arhitectura și Urbanism a Universitații Politehnica Timișoara a reluat cu și mai mult entuziasm și creativitate atelierul „Mici Arhitecți”, ajuns la cea de-a treia ediție, realizata in parteneriat cu Asociația AlternativEd Lugoj. Evenimentul a avut loc in cadrul Școlii…

- IULIUS continua sa se implice activ in domeniul educational si sa-si aduca aportul in formarea viitorilor specialisti. Astfel, 130 de studenti, o parte de la Facultatea de Constructii si Instalatii, anul intai, si altii de la Facultatea de Arhitectura „G.M. Cantacuzino", anul al treilea, din cadrul…

- Au inceput școlile de vara pentru elevi la facultațile Universitații Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, organizate in cadrul proiectelor ROSE de tip punte, finanțate de Banca Mondiala. Prima astfel de inițiativa a debutat weekendul trecut la Facultatea de Electronica, Telecomunicații și Tehnologia…

- Doua studente de la Facultatea de Arhitectura din Cluj au furat diverse produse din centrul comercial VIVO, folosind metoda ”furculița”. Au fost prinse și condamnate.Cele doua studente, colege de camin, au ajuns sa fure din mall dupa ce, ”in cursul anului 2019, in timp ce se aflau la locuinta unor prieteni,…

- Prin acest demers, institutia marcheaza totodata 200 de ani de la revolutia din 1821 a lui Tudor Vladmirescu. Potrivit reprezentantilor Politehnicii, conceptul grafic al semnului luminos de pe T17 a fost realizat de arhitectul Horia Tundrea, cadru didactic al Facultatii de Arhitectura. Acesta a explicat…

- Pasionații de design vestimentar pot admira o expoziție cu totul deosebita la Biblioteca Universitații Politehnica Timișoara. „Colecții de design vestimentar cu inspirație din trecut” prezinta lucrarile studenților din anul al III-lea, de la specializarea Mobilier și Amenajari Interioare, Facultatea…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov impreuna cu Asociația Bun-Simț și Atitudine Civica a reușit deschiderea primei parcari de pe „traseul de bun-simț turistic”. Aceasta a fost amenajata pe DN1, la limita județelor Brașov și Prahova, iar in viitor urmeaza ca alte zeci de parcari de…

- Deputații se intrunesc astazi intr-o noua ședința. Pe ordinea de zi figureaza 12 subiecte, printre care și proiectul privind compensarea tarifelor la energia electrica utilizata de consumatorii gospodariilor casnice.