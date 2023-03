Stiri pe aceeasi tema

- Bucati de roca au ajuns pe DN 12, miercuri dupa-amiaza, dupa ce o alunecare de teren s-a activat la intrarea in municipiul Toplita.Potrivit ISU Harghita, in urma evenimentului nu sunt victime, insa drumul a fost blocat pe un sens de mers.Sectia Drumuri Nationale a intervenit cu un utilaj pentru indepartarea…

- Dupa 16 ani in care linia nu a fost folosita, miercuri a circulat primul tren Campulung la Tisa-Sighetu Marmației, format dintr-o locomotiva și un vagon ale Cailor ferate Ucrainene – Ukralizniția, insa primul tren de proba a dat peste unele „obstacole” pe drum, scrie ClubFeroviar.ro Trenul ucrainean…

- Restrictii de circulatie au fost instituite, vineri, pe Drumul National 1, intre Ploiesti si Sinaia, in zona orasului Breaza, unde terasamentul drumului s-a surpat pe o lungime de 60 de metri. In aceste conditii, o banda de circulatie va fi inchisa temporar. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție…

- Guvernatorul statului american California a declarat stare de urgenta in contextul in care o „bomba ciclonica” care a inceput sa afecteze regiunea inca de ieri risca sa provoace in cursul zilei de astazi alunecari de teren si indundatii catastrofale, scrie BBC. In mai multe multe regiuni au fost emise…

- Gigi Becali a fost trimis in judecata pe 3 ianuarie 2023, intr-un dosar privind votul sau la referendumul pentru familie, organizat in anul 2018. Milionarul este acuzat de frauda, deoarece nu avea voie sa iși exercite dreptul de a vota, al acel moment. Gigi Becali este acuzat de procurori ca a votat…

- Trei femei au fost ucise pe o strada din Roma, in timpul unei sedinte a asociatiei de proprietari. Femeile au fost ucise, duminica pe o strada din Roma, dupa ce un barbat a inceput sa traga cu o arma in timpul unei sedinte a asociatiei de proprietari. Tragedia a avut loc pe Via Monte Giberto, […] The…

- Un șofer din Harghita a fost prins de polițiști dupa o urmarire ca in filme pe șoselele din Bihor. Ca sa-l opreasca, agenții de la circulație au blocat drumul cu autospecialele. Cand a vazut ca nu are scapare, șoferul a tras stanga de volan și a ajuns intr-un șanț de la marginea drumului. Polițiștii…