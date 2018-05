Stiri pe aceeasi tema

- Alina Eremia se numara printre vedetele care participa in aceasta seara la petrecerea aniversara VIVA! Artista a uimit cu outfit-ul indrazneț in care și-a facut apariția. Totuși, in timp ce unii i-au apreciat alegerea vestimentara, au fost și cațiva care au strambat din nas. Aceștia din urma au explicat…

- E insarcinata in aproximativ sapte luni, dar nimeni nu ar crede! Elena Basescu are o silueta de invidiat, drept dovada avem cele mai recente imagini cu ea. Prezent la un eveniment monden, fostul europarlamentar, sia- etalat corpul intr-o tinuta foarte lejera.

- Toata lumea stie ca Raluca, sotia lui Pepe, este una dintre cele mai frumoase femei din showbiz. Recent, vedeta a participat alaturid e artist la un eveniment monden, acolo unde a atras privirile tuturor.