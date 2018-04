Stiri pe aceeasi tema

- Ținuta cu care s-a afișat Rihanna la festivalul Coachella de anul acesta i-a lasat masca pe fani (probabil și pentru ca artista chiar a purtat o masca). Imbracata din cap pana in picioare de Gucci, Rihanna și-a tras pe cap un fes care i-a ascuns identitatea cu brio. Artista a venit la concertul trupei…

- Ionela Prodan, in varsta de 70 de ani, se afla de trei saptamani in spital. Artista sufera de o boala grava, dar se lupta pentru fiecare zi de viata Potrivit celor de la Wowbiz, Ionela Prodan a deschis ochii și, cu toate ca era extrem de slabita, a vorbit cu fiicele ei. Cantareata de…

- Laura Cosoi radiaza de fericire, pentru ca asta e starea naturala a oricarei viitoare mamici. Recent, actrița a fost in centrul atenției la un eveniment monden, la care a luat parte. Aai are doar cateva luni pana la momentul cand va cunoaște fericirea cu adevarat și iși va strange in brațe copilul.…

- Oana Roman a intors toate privirile la un eveniment organizat in Capitala, joi seara. Vedeta a participat la inaugurarea unui club din Centrul Vechi, iar ținuta aleasa pentru aceasta ocazie, a fost cu adevarat spectaculoasa. De cand a slabit, Oana Roman și-a schimbat stilul vestimentar, iar ținutele…

- Prospat intoarsa din vacanța, Alina Eremia ne-a marturisit ca și-a reincarcat bateriile, insa a fost un concediu cu peripeții. Alina Eremia a facut foamea in Thailanda. Extrem de preocupata de aspectul fizic, Alina Eremia are grija la alimentație și mai ales face sport chiar și in vacanțe. Oriunde s-a…

- Alina Eremia vine in studioul Adevarul Live pentru a vorbi despre colaboreaza cu Mark Stam, cantaret si compozitor de peste Prut, pentru o versiune inedita a piesei „Doar noi“. Vom vorbi despre proiectele actuale, dar si despre copilaria artistei.