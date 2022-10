Stiri pe aceeasi tema

- „Actionam just”, la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia – Proiect national de educatie juridica in domeniul prevenirii si combaterii consumului si traficului de droguri „Actionam just”, la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia – Proiect national de educatie juridica in domeniul prevenirii…

- In saptamana precedenta, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara au continuat activitațile informativ-preventive desfașurate in unitațile de invațamant și, impreuna cu polițiștii de la Secția 5 Poliție Rurala Cotești, Serviciul Rutier și Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații,…

- ”ALEGE CORECT!”, PROIECT LOCAL DE PREVENIRE A CONSUMULUI DE ALCOOL ȘI DROGURI IN COMUNITATE ȘI DIMINUARE A RISCULUI DE EVENIMENTE RUTIERE CAUZATE DE CONSUMUL DE SUBSTANȚE PSIHOACTIVE Agenția Naționala Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Alba, in parteneriat cu…

- Agenția Naționala Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Calarași, alaturi de Inspectoratul de Jandarmi Județean Calarași și Inspectoratul de Poliție Județean Calarași – Biroul Siguranța Școlara și Compartimentul de Analiza și Prevenirea Criminalitații, au continuat…

- FOTO: Copiii aflati in tabere de vara in Alba au primit sfaturi și recomandari de la polițiști. Care au fost temele abordate Și in saptamana care se incheie, politistii Biroului Siguranța Școlara și cei ai Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul Inspectoratului de Poliție…

- Miercuri, 27 iulie, Agenția Naționala Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Mureș, a intensificat activitațile de prevenire a consumului de droguri adresate elevilor participanți in tabere educative. Astfel, a fost derulata o activitate de informare cu privire la…

- Inspectoratul de Politie Judetean Mures(IPJ), prin Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, continua campania de informare „Vacanța in Siguranța". „Sfaturile pentru zile lipsite de evenimente neplacute includ și tema siguranței bunurilor noastre. Suntem mai relaxați, lipsim mai mult…

- ACTIVITATI…Politistii Biroului Siguranta Scolara si cei ai Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, impreuna cu specialistii Agentiei Nationale Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Vaslui, au desfasurat…