Stiri pe aceeasi tema

- Gala GSP 2022 » Tradiționala ancheta de final de an a Gazetei Sporturilor, ajunsa la cea de-a 57-a ediție, iși afla laureații azi, de la 20:00! Cine vor fi caștigatorii editiei din acest an? Vom afla impreuna rezultatele finale in Gala GSP 2022, transmisa pe GSP.ro, pe paginile de Facebook și de YouTube ale…

- Doru Popadiuc, de la Chindia Targoviște, și-a adjudecat premiul de „Jucatorul lunii octombrie” in ancheta Gazetei Sporturilor. Noul „lunetist” al formației targoviștene a devenit omul care rezolva toate situațiile grele, iar in ultimele patru meciuri a marcat 5 goluri. Insa din plin s-a remarcat, in…

- Nicolae Stanciu pregateste o revenire de senzatie in Europa! Slavia Praga este clubul care il asteapta cu bratele deschise pe internationalul roman, dupa cum afirma chiar antrenorul gruparii din Cehia. Nicolae Stanciu evolueaza la gruparea chineza Wuhan Three Towns din vara trecuta. Mijlocasul s-a integrat…

- Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul lui Rapid, a dezvaluit ca Gica Hagi, antrenorul-finanțator de la Farul, l-a sunat in noapte, dupa meciul direct, și i l-a propus la echipa pe Denis Alibec (31), cel mai bun marcator al dobrogenilor in acest sezon. Denis Alibec, nominalizat la premiul de „Jucatorul…

- Votați Nicolae Stanciu, in ancheta GSP 2022! “Nu poate rata titlul de cel mai bun fotbalist al anului”, Alexandru Kalanyos Albaiulianul Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns) este nomnalizat iarași in tradiționala ancheta organizata de “Gazeta Sporturilor” ajunsa la a 57-a ediție, la secțiunea “cel mai…

- Marius Maldarașanu (47 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, l-a pus „la colț” pe Baba Alhassan (22) dupa infrangerea cu CSU Craiova, 0-2, din grupele Cupei Romaniei. Marius Maldarașanu este nominalizat la categoria „Antrenorul Anului 2022”, iar Baba Alhassan la categoria „Cel mai bun fotbalist strain…

- Tradiționala ancheta de final de an a Gazetei Sporturilor, ajunsa la cea de-a 57-a ediție, pornește la drum. Ca de fiecare data, cititorii au un vot decisiv in stabilirea ierarhiilor finale. De astazi și pana pe 30 octombrie, va puteți vota pe GSP. ...

- Anamaria Prodan, agentul mijlocașului Nicolae Stanciu, romanul care face furori in China, la Wuhan Three Towns, spune ca evoluțiile consistente ale fotbalistului de 29 de ani ii vor aduce acestuia un nou transfer mai devreme sau mai tarziu. Adus in martie, de la Slavia Praga, Stanciu a impresionat in…