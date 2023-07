Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul echipei Sepsi OSK, Liviu Ciobotariu, a declarat, sambata seara, dupa victoria cu Farul Constanta, scor 1-0, din Supercupa Romaniei, ca aceasta este o zi minunata pentru el. Explicația este simpla: a castigat primul sau trofeu din cariera de antrenor! „Este o zi minunata pentru mine. Am castigat…

- Sezonul 2023/2024 a inceput cu Supercupa Romaniei. Farul Constanța, campioana en-titre, și Sepsi, caștigatoarea Cupei, s-au intalnit pe stadionul ”Ilie Oana” din Ploiești, unde și-au disputat primul trofeu pus in joc in aceasta stagiune, adjudecat in final de covasneni, scor 1-0. Astfel, campioana Romaniei…

- Denis Alibec, tranșant dupa infrangerea din Supercupa. Atacantul lui Gica Hagi a vorbit despre prestația Farului, pe care o considera una foarte slaba. Sepsi a reușit sa iși apere Supercupa Romaniei, caștigata și in sezonul trecut, in fața campioanei Farul Constanța. Covasnenii s-au impus la Ploiești…

- Noul sezon de fotbal este aproape! Fluierul de start este dat de Supercupa Romaniei, care va gazdui la Ploiești intalnirea dintre campioana Ligii 1 - Farul Constanța – și caștigatoarea Cupei Romaniei Betano - Sepsi Sf. Gheorghe. Cu experiența și implicare in sport de peste 10 ani, Betano - operator…

- Noul sezon de fotbal este aproape! Fluierul de start este dat de Supercupa Romaniei, care va gazdui la Ploiești intalnirea dintre campioana Ligii 1 - Farul Constanța – și caștigatoarea Cupei Romaniei Betano - Sepsi Sf. Gheorghe. ...

- Farul Constanța a ratat victoria in deplasarea cu Sepsi Sf. Gheorghe in minutul 90. Marinarii au condus pana aproape de finalul partidei, insa au fost egalați prin golul marcat de Ștefanescu. La pauza, scorul a fost 0-0, dupa o prima repriza fara mari ocazii, inceputa mai bine de Farul, insa dominata…