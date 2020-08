Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost arestate joi la Sofia, printre care un secretar prezidential si un consilier prezidential, iar birouri ale administratiei prezidentiale au fost perchezitionate in cadrul a doua anchete, vizand acuzatii de trafic de influenta si divulgare de secrete de stat, a comunicat Parchetul…

- Ludovic Orban a declarat, pentru prima data, care sunt diferențele, in sondaje, intre partidul pe care il conduce și PNL. Liderul liberal a recunoscut ca a comandat des sondaje, iar PNL se afla aproape de 40%, cu cel puțin 10 procente in fața adversarului care il amenința cu o moțiune de cenzura.”Eu,…

- Incidentele de care a pornit totul s-au petrecut DN15, Piatra Neamt-Bicaz, protagonist fiind un tanar de 23 de ani care in cele din urma a ajuns dupa gratii pentru cel putin 30 de zile. El va fi anchetat penal pentru cel putin doua infractiuni.

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, ca a primit la sfarsitul saptamanii trecute cererea de demisie a sefului aeroportului iesean, Catalin Bulgariu. Documentul este scris de mana, iar Bulgariu nu precizeaza motivele pentru care a recurs…

- Un studiu derulat de autoritațile suedeze a aflat ca foarte puțini locuitori din Stockholm aveau anticorpi pentru coronavirus la sfarșitul lunii trecute, un posibil semn ca modelul suedez nu a reușit sa aduca prea aproape de imunitatea de grup capitala, așa cum sperau oficialii, scrie The Guardian.Doar…

- Cifrele si marturiile medicilor spun insa cu totul altceva. Numarul cazurilor a trecut de 310.000, spitalele sunt coplesite, iar situatia devine disperata. Intr-o tara in care nu multi indraznesc sa critice regimul Putin, in aceste saptamani protestele s-au inmultit vizibil. Vanzatorii de fructe si…

- Florin Cițu a postat pe o rețea sociala un mesaj in care face un rezumat la ce s-a intamplat cu privire la economia Romaniei in ultima perioada și ce se va intampla in continuare, in special daca lucrurile nu vor fi gestionate corect. ”Despre creșterea economica Sectorul privat in special, economia…

- Lipsa tehnologiei exclude din procesul educațional zeci de mii de elevi in perioada in care școlile sunt inchise; Gabriela din județul Vaslui, care ii ceruse primarului un smartphone pe care sa il plateasca in rate din alocație, a primit ieri un laptop din partea E.ON Prin proiectul #ScoalaAcasa, E.ON…