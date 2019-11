Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman si-a vazut de curand visul implinit. Vedeta a renuntat la viata la bloc si s-a mutat impreuna cu intreaga familie intr-o casa superba. Aceasta decizie a fost atat o bucurie, dar in acelasi timp si o bataie de cap, tinand cont de cat de multe lucruri au trebuit sa care din apartament in noua…

- Cantareața Ami și-a amintit de prima vizita a mamei ei in București , care s-a lasat cu peripeții – scurta calatorie a celor doua cu tramvaiul a venit la pachet cu o amenda de la controlori. Ami a recunoscut ca, dupa ce s-a mutat in București și inainte de a deveni celebru, circula des cu transportul…

- Deea Maxer a devenit in urma cu cateva saptamani mama pentru a doua oara. Vedeta a adus-o pe lume pe Maysa, iar operația de cezariana nu a fost deloc una simpla. Dupa ce micuța a fost scoasa și parea ca totule ste in regula, lucrurile s-au complicat.

- Adela Popescu iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Vedeta implinește varsta de 33 de ani, insa aceasta pare ca intinerește pe zi ce trece. Prezentatoarea are parte de o familie deosebita, iar soțul ei a surprins-o cu un gest mai special de la prima ora a dimineții.

- Adela Popescu, prezentatoarea emisiunii „Vorbește lumea”, implinește astazi 33 de ani, iar pentru ea, ziua a inceput cum nu se putea mai bine. Primul care a surprins-o a fost chiar soțul ei, Radu Valcan, care i-a facut public o declarație de dragoste. Radu a decis sa o duca pe Adela la sediul Pro tv…

- Un concurent in varsta de 17 ani, care a uimit juriul de la „Vocea Romaniei“ cu vocea sa speciala, s-a razgandit si si-a schimbat antrenorul, acest lucru intamplandu-se pentru prima data in cadrul emisiunii de la Pro TV.

- Vlad Munteanu (38 de ani), fost mijlocaș stanga, in prezent manager la loturile naționale, a fost invitatul lui Victor Vrinceanu la GSP LIVE și a povestit un episod de pe vremea cand juca la Bacau, sub comanda lui Florin Halagian. „Aveam 18 ani, cel mai tanar de la Bacau avea 25-26 de ani. Am fost…

- Noi informatii au aparut astazi, in cazul Caracal. Astfel, anchetatorii au constatat ca sangele gasit pe noptiera lui Gheorghe Dinca ii apartine Luizei Melencu, una dintre fetele pe care acesta le-a rapit.