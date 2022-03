Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfasoara in perioada 07-27 martie a.c. activitatea de recrutare si selectie a candidatilor pentru admiterea in unitațile de invatamant postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea martie- mai 2022.…

- Elevii Scolii Gimnaziale Slobozia Bradului participa in perioada 2 februarie – 10 iunie 2022 la proiectul educativ „Invata sa spui NU violentei!”. Proiectul este derulat in parteneriat cu Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea, Biroul de Siguranta Scolara si Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea.…

- Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea organizeaza in data de 10.03.2022, ora 09.00, la sediul unitatii, examen de atestare a calitatii de detectiv particular. Pentru sustinerea examenului de atestare a calitatii de detectiv particular, cei interesati vor depune pana la data de 18.02.2022 la Inspectoratul…

- Timp de o saptamana, elevii din ciclul primar de la Școala Gimnaziala „Ecaterina Teodoroiuˮ din Marașești au participat la o serie de activitați privind „conștientizarea efectelor negative ale bullying-ului și mai ales combaterea acestuiaˮ. Profesoara Any Mary Dragan și voluntari din cadrul proiectului…

- Ca in fiecare an, Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea este gazda mai multor grupuri de colindatori. De la mic la mare, cu vocile incarcate de emotie, colindatorii vin sa vesteasca nasterea Domnului Isus, aducand o bucurie aparte in sufletele politistilor. Speranța ramane vie in vremuri de pandemie…