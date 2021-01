Stiri pe aceeasi tema

- In urma ninsorii cazute in noaptea de duminica spre luni, autoritațile din orașul Teiuș au inceput de la primele ore ale zile acțiunile de deszapezire și curațare a strazilor din localitate, astfel incat traficul sa se poata desfașura in deplina siguranța. Intr-o postare pe pagina proprie de pe o rețea…

- O tradiție care s-a nascut in preajma sarbatorilor de iarna, la finele anului 2016, continua și in anul 2020: Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș premiaza excelența in afaceri, ca un gest simbolic de recunoaștere dedicat firmelor locale care, prin prestația lor, au creat un veritabil brand…

- Pentru creșterea gradului de siguranța online și in perioada sarbatorilor de iarna, dar și pentru reducerea vulnerabilitatii la traficul de persoane și consumul de droguri in randul elevilor, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, prin Biroul de Siguranța Școlara a inițiat campania BE SAFE ONLINE…

- Primaria municipiului Turda – Directia Impozite si Taxe Locale aduce la cunostinta contribuabililor ca pentru anul 2020 ultima zi in care se fac incasari si impuneri de impozite si taxe locale este

- 10,7 milioane de romani vor avea acces la vaccinul impotriva coronavirusului, dar numarul de doze poate sa creasca in funcție de nevoi. Campania de vaccinare ar trebui sa inceapa in luna ianuarie 2021. Anunțul a fost facut vineri de coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița.…

- Inspectoratele școlare vor pune la dispoziția elevilor și parinților o linie telefonica de consiliere in perioada in care școala este online in toata țara. Este una dintre masurile decise de Ministerul Educației. ”Fiecare inspectorat, prin intermediul CJRAE/CMBRAE, va pune la dispoziție, zilnic, de…

- Ziarul Unirea CONCURS pentru ocuparea funcției de secretar general, organizat de Primaria comunei Intregalde. Studiile și condițiile minime pentru a putea participa Primaria comunei Intregalde din județul Alba organizeaza un concurs pentru ocuparea funcției de secretar general din cadrul aparatului…

- Inspectorii de munca din Alba au verificat peste 40 de firme saptamana trecuta și au descoperit o persoana la lucru, in perioada in care se afla in șomaj tehnic. De asemenea, au dat amenzi de peste 20.000 de lei angajatorilor depistați cu nereguli. In domeniul relatiilor de munca au fost controlați…