Stiri pe aceeasi tema

- Descoperirea de langa Transalpina de Apuseni. Ce pot afla arheologii dupa ce au gasit un cimitir vechi de 5000 de ani O descoperire arheologica din zona Rameț ar putea scoate la iveala detalii despre locuitorii din Apuseni de acum mii de ani. Specialiștii au gasit oseminte umane vechi de peste 5000…

- Astazi, 9 martie 2022, in județul Alba s-au inregistrat 78 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 3 au fost atribuite orașului Teiuș, 2 comunei Galda de Jos și cate 1 comunelor Rameț și Stremț. Localitațile din…

- Astazi, 4 martie 2022, in județul Alba s-au inregistrat 102 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 4 au fost atribuite orașului Teiuș și cate 1 comunelor Galda de Jos (reinfectare), Rameț și Santimbru. Localitațile…

- Astazi, 18 februarie 2022, in județul Alba s-au inregistrat 264 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 6 au fost atribuite orașului Teiuș (4 cazuri noi și 2 reinfectari), 2 comunei Galda de Jos și cate 1 comunelor…

- Tineri din Turda, dați in urmarire pentru talharie și inșelaciune prin metoda ”Acoperișul” in Alba, prinși de Poliție Patru tineri din Turda, dați in urmarire pentru talharie și inșelaciune prin metoda ”Acoperișul” in Alba, au fost prinși de Poliție. Aceștia aveau mandate de arestare preventiva. Potrivit…

- Astazi, 14 februarie 2022, in județul Alba s-au inregistrat 235 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 4 au fost atribuite orașului Teiuș, 3 comunei Galda de Jos (2 cazuri noi și 1 reinfectare), 2 comunei Santimbru…

- Astazi, 12 februarie 2022, in județul Alba s-au inregistrat 463 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 4 au fost atribuite orașului Teiuș, 10 comunei Stremț (8 cazuri noi și 2 reinfectari), cate 5 comunelor Galda…

- Astazi, 7 februarie 2022, in județul Alba s-au inregistrat 362 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 2 au fost atribuite orașului Teiuș și cate 2 comunelor Galda de Jos și Santimbru (1 caz nou și 1 reinfectare).…