O motociclista in varsta de 23 de ani a ajuns la spital dupa ce s-a tamponat violent cu un automobil. Impactul s-a produs in seara de 16 octombrie, la intersecția strazilor Albișoara și Petru Rareș. La fața locului au intervenit polițiștii dar și medicii cu ambulanța. Astfel, potrivit datelor oferite de forțele de ordine, motocicleta era ghidata de o tanara de 23 de ani, iar la volanul automobilului se afla un șofer de 28 de ani. In urma impactului, motociclista a fost preluata de ambulanța și transportat la spital pentru a-i fi acordate ingrijiri medicale, transmite Echipa.md . Conducatorul auto…