Stiri pe aceeasi tema

O femeie și un barbat un murit intr-un accident produs miercuri seara in localitatea Merei, județul Buzau, anunța Mediafax.

- Un tanar este in stop cardio-respirator și doua persoane au diferite rani și sunt transportate la spital in urma unui accident produs pe o șosea din județul Giurgiu. In urma impactului, doua mașini s-au rasturnat langa șosea, anunța Mediafax. Reprezentanții ISU Giurgiu anunța ca luni seara,…

- Un grav accident rutier s-a produs, in aceasta seara, pe Bulevardul Eroilor din municipiul Ramnicu Sarat. Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre un camion de mare tonaj condus catre strada Obor de catre un șofer de 37 de ani, din Vrancea și autoturismul care…

- Un accident soldat cu cel putin 5 morti a avut loc in aceasta dimineața, in urma unui impact de-a dreptul devastator. Un autocamion, o ambulanța și un autoturism au fost implicate in accident. In aceste momente, alte doua persoane au fost transferate in stare grava la spital, aflandu-se in stop cardio-respirator.…

- Cinci persoane au fost ranite, joi, in urma unei coliziuni intre un camion si o dubita, pe drumul national DN 11, in localitatea Oituz, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, maiorul Andrei Grecu, a declarat ca una dintre victime era inconstienta la sosirea fortelor de interventie.Citește…

- Tragedie pe DN22 A, dupa ce un șofer a provocat moartea a doua persoane. Tragedia a avut loc duminica seara, intre localitațile Topolog și Saraiu, atunci cand conducatorul auto ar fi parasit partea carosabila. Din pacate, doua persoane și-au pierdut viața, fara ca medicii sosiți la fața locului sa-i…

- Trei persoane au fost ranite joi seara intr-un accident rutier care a avut loc pe DN1, la intrarea in localitatea Cristian, unde traficul este blocat, au anuntat Politia si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). "Din informatiile primite de la fata locului sunt implicate trei persoane…

- FOTO ȘTIREA TA| ACCIDENT rutier la Petrești: Un camion incarcat cu lemne a lovit un stalp de electricitate FOTO ȘTIREA TA| ACCIDENT rutier la Petrești: Un camion incarcat cu lemne a lovit un stalp de electricitate Un accident rutier a avut loc luni, 13 decembrie, in jurul orei 12.00, pe raza localitații…