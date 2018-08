Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier grav a avut loc astazi dupa-amiaza, in jurul orei 18.30, pe Dealul Mare, pe sensul de mers Abrud – Alba Iulia. Din primele date, un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile și a ajuns cu roțile in sus in valea Abrudelului. Traficul rutier in zona a fost dirijat de doua…

- Un accident rutier soldat cu pagube materiale s-a produs astazi, 25 iulie 2018, in Alba Iulia, pe Calea Moților. Este vorba despre o tamponare intre o autospeciala a poliției și un alt autoturism. Potrivit IPJ Alba, autospeciala era condusa de o tanara polițista care nu a acordat prioritate la ieșirea…

- Un accident rutier a avut loc astazi, 22 iulie 2018, in jurul amiezii, pe DN67C. Un motociclist a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, iar in urma leziunilor suferite a decedat. Un cetațean maghiar, in varsta de 64 de ani a decedat duminica in urma unui accident rutier petrecut pe DN67C,…

- Accident rutier pe DN1, la ieșirea din Aiud inspre Unirea. Trei persoane au fost ranite ușor in urma impactului. Un accident rutier s-a petrecut duminica dupa-amiaza, pe DN1, la ieșire din Aiud inspre Unirea. Potrivit IPJ Alba, este vorba despre o coliziune in care sunt implicate doua mașini din cauza…

- Patru persoane au decedat, in aceasta dimineața, intr-un tragic accident rutier produs pe DN 76, la ieșirea din municipiul Beiuș spre localitatea Ștei, in județul Bihor. Cele patru victime erau in același autoturism. Potrivit purtatorului de cuvant al Poliției Bihor, Alina Dinu, in accident a fost implicat…

- Un accident rutier unde sunt implicate doua tiruri ce transportau lemn s-a produs la intrarea in cartierul Micești din Alba Iulia. Din primele date de la fața locului cele doua tiruri implicate in accident transporta busteni. In urma impactului buștenii tirului din fața au spart cabina celui din spate.…

- Un accident rutier a avut loc vineri in jurul orei 18:30 intre Alba Iulia și Teiuș. Potrivit martorilor se pare ca este vorba despre un eveniment rutier in care a fost implicata și o motocicleta. Traficul in zona este ingreunat, in jurul orei 19:00 se circula pe o singura banda și coloana de mașini…

- Un accident rutier a avut loc marți, in jurul orei 14:30, pe DN1, la ieșirea din Blaj spre Alba Iulia, dupa o coliziune intre o autoutilitara și un camion cu remorca. Evenimentul rutier a avut loc pe DN 1, la ieșirea din Blaj spre Alba Iulia. Din primele informații, remorca camionului ar fi derapat…