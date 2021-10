Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs joi pe DN2C, in Costești. Un utilaj agricol condus de catre un șofer de 54 de ani, din Costești pe direcția strada Orhideelor catre DN2C a intrat in coliziune cu un camion care se deplasa pe drumul prioritar pe sensul Gheraseni catre Costești, la volanul caruia era un…

- UPDATE: Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba despre o coliziune intre un autoturism condus pe DN2-E85, pe direcția Buzau catre București, de un șofer de 20 de ani din Galați și un autocamion care circula din sens opus, la volanul caruia se afla un conducator auto de 41 de … Articolul…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe DN2-E85, in afara localitații Spataru, catre București. Din primele date de la fața locului este vorba despre o coliziune intre un TIR și un autovehicul. Posibil o victima. Articolul Accident rutier la Spataru apare prima data in Opinia Buzau .

- Intervenție in timpul liber In aceasta dimineața, 4 pompieri militari ce ieșisera din tura de serviciu de la Secția de Pompieri Adjud, in timp ce se deplasau pe DN2 E85, in apropierea localitații Pufești, au fost martorii unui accident rutier. Aceștia nu au stat pe ganduri și au intervenit imediat pentru…

- La data de 15 august a.c, in jurul orei 23:00, polițiștii din Moinești au fost sesizați, prin SNUAU 112, despre faptul ca pe strada Livezilor din localitate s-a produs un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. La fata locului polițiștii au constatat ca, un barbat de 42 de ani, din Darmanesti,…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineața pe sensul Urziceni-Buzau, pe DN2-E85, in intersecția spre Florica. Este vorba despre o coliziune intre un autoturism condus de catre un barbat in varsta de 71 de ani, din București, pe DJ203 C catre intersecția cu DN2-E85 și un alt autoturism condus…

- Un accident rutier s-a produs astazi pe DN2B in localitatea C.A. Rosetti intre un camion de mare tonaj și un autoturism. Este vorba despre o coliziune intre un autoturism condus de un brailean de 58 de ani, pe direcția Buzau catre Braila și un autotren care circula din sens opus, la volanul caruia se…

- Accident grav produs vineri dimineața pe DN 1B, in zona Sahateni, la intersecția cu drumul județean 205 D, catre satul Fințești. In timp ce conducea un autoturism pe direcția Mizil catre Buzau, o șoferița de 70 de ani, din București, a intrat in coliziune cu un autotren condus pe direcția Buzau catre…