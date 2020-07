Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier in Alba Iulia, pe șoseaua de centura: Doi raniți ușor, dupa coliziunea unei mașini cu un autotren Un accident rutier a avut loc vineri, 3 iulie, in Alba Iulia, pe șoseaua de centura. In coliziune au fost implicate un autoturism și un autotren. Potrivit reprezentanților…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DN 75, la Campeni: O tanara de 18 ani, ranita dupa ce mașina in care se afla s-a lovit de un podeț și s-a rasturnat Un accident a avut loc miercuri, 17 iunie 2020, in jurul orei 00.15, pe DN 75, pe raza orașului Campeni, județul Alba. La data de 17 iunie 2020, in jurul…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier cu pagube materiale intre Sebeș și Rahau: Un șofer cu alcoolemie de 0,80 mg a ajuns cu mașina in șantul de pe marginea drumului Un ACCIDENT rutier soldat cu pagube materiale a avut loc duminica intre Sebeș și Rahau. Un șofer cu alcoolemie de 0,80 mg a ajuns cu mașina in…

- Ziarul Unirea FOTO| ACCIDENT pe autostrada A1 Sibiu-Deva, in zona municipiului Sebeș: Un autotren a rupt glisiera mediana și a trecut pe sensul opus. Trafic rutier intrerupt Un ACCIDENT a avut loc miercuri dupa-masa pe autostrada A1 Sibiu-Deva, in zona municipiului Sebeș, unde un autotren a rupt glisiera…

- Un accident rutier a avut loc astazi, 3 iunie 2020, in jurul orei 13.00, pe DN 1, in Lancram. Traficul in zona este blocat. Traficul este blocat miercuri la amiaza pe DN 1, pe raza localitații Lancram din cauza unui accident rutier.Din primele informații este vorba despre o coliziune intre un autoturism…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| ACCIDENT rutier pe autostrada A1, dupa Cunța: Un camion incarcat cu nisip s-a rasturnat dupa coliziunea cu un parapet ACCIDENT rutier pe autostrada A1, dupa Cunța: Un TIR s-a rasturnat dupa coliziunea cu un parapet Un accident rutier a avut loc marți, in jurul orei 11.30 pe…

- Ziarul Unirea FOTO| Accident rutier pe DN7, la Balomir: O persoana ranita dupa o coliziune intre doua autoturisme Un accident rutier a avut loc vineri dupa-masa, pe DN7, in localitatea Balomir. O persoana a fost ranita dupa o coliziune intre doua autoturisme. Garda de intervenție Sebeș intervine pentru…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe A1, pe sensul Sebeș-Sibiu. Serviciul Județean de Ambulanța și Garda de Intervenție Sebeș inervin Un accident rutier s-a produs pe km 297 al Autorstrazii A1, pe sensul Sebeș-Sibiu, unde trei autoturisme care faceau parte dintr-un convoi care tranzita județul cu persoane…