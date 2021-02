Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs joi dimineața, pe DJ 107H, in afara localitații Galda de Jos. Un barbat din comuna s-a rasturnat cu un autoturism, pe sensul de mers Galda de Jos – DN 1. Potrivit IPJ Alba, la data de 04 februarie 2021, in jurul orei 07.00, pe DJ 107H, in afara localitații Galda […] Citește…

- Un accident rutier a avut loc luni, 11 ianuarie, in jurul orelor 05.30, pe raza localitații Vidolm din județul Alba. La data de 11 ianuarie 2021, in jurul orelor 05.30, un barbat de 60 de ani, din Abrud, in timp ce conducea un autoturism pe DN 75, pe raza localitații... Articolul ACCIDENT rutier la…

- Doua tinere au ajuns la spital in urma unui accident rutier produs luni in apropierea orașul Focșani. Mașina in care se aflau cele doua victime s-a rasturnat. In interior era un copil care a scapat fara rani grave, potrivit Mediafax. Paramedicii din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani…

- Un accident rutier a avut loc sambata dimineața in jurul ori 11:00, pe DN 107 E, pe raza localitații Garbova, din Aiud. Potrivit IPJ Alba, este vorba despre un autoturism care s-a rasturnat in afara carosabilului. In urma evenimentului rutier doua persoane au suferit leziuni, posibil ușoare. Articolul…

- Un accident rutier s-a produs joi dimineața pe drumul național DN 74, pe raza localitații Izvoru Ampoiului. Un tanar de 23 de ani din Alba Iulia a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu mașina in raul Ampoi. Potrivit IPJ Alba, la data de 31 decembrie 2020, in jurul orei 05,45, polițiștii din Zlatna…

- Un accident rutier a avut loc joi, 17 decembrie, pe DN 74, pe raza localitați Meteș. Un șofer din județul Suceava a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu mașina in afara șoselei. Potrivit IPJ Alba, la data de 17 decembrie 2020, in jurul orei 16.00, pe DN 74, pe raza localitații Meteș, un […] Citește…

- Un accident rutier s-a produs miercuri seara, pe DN 14 B, intre Valea Lunga și Blaj. Un tanar de 19 ani a ajuns la spital dupa ce s-a rasturat cu mașina. Potrivit IPJ Alba, la data de 16 decembrie 2020, in jurul orei 18.00, un tanar de 19 ani, din Blaj, in timp ce conducea […] Citește ACCIDENT rutier…

- Un accident rutier s-a produs luni seara, pe raza localitații Șard. Un tanar de 31 de ani din comuna Cricau a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu mașina in afara carosabilului. Potrivit IPJ Alba, la data de 23 noiembrie 2020, in jurul orei 20:40, polițiștii din Alba Iulia au intervenit pentru…