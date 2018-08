Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier soldat cu ranirea unor persoane și pagube materiale serioase pentru un șofer incepator s-a produs, luni, in jurul pranzului, la ieșire din Alba Iulia spre Teiuș, in apropiere de Ambient. Este vorba despre o coliziune violenta intre un autoturism Mercedes (cu semnul de incepator pe…

- O persoana a fost ranita ușor in urma unui accident rutier petrecut luni la amiaza pe DN1, la kilometrul 393 in zona Galda de Jos. Traficul este ingreunat. O persoana a fost ranita ușor in urma unui accident rutier, petrecut in jurul orei 12:00, pe DN 1 la kilometrul 393, in zona Galda de Jos, […]

- O femeie a murit si alte patru persoane au fost ranite, intr-un accident care s-a produs, duminica, pe DN 2, la iesirea din Oreavu spre Buzau, la fata locului intervenind mai multe autospeciale pentru a acorda primul ajutor victimelor.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Alba, pe DN1 Alba Iulia- Aiud, traficul rutier se desfasoara pe un fir, alternativ in ambele sensuri, la kilometrul 398+300 de metri(localitatea Teius) din cauza unui accident rutier in care au fost implicate patru…

- Un accident rutier s-a petrecut miercuri seara in jurul orei 19:50, pe DN1, la ieșrea din Alba Iulia catre Cluj in zona Paraul Iovului. Un accident rutier s-a petrecut in jurul orei 19:50 pe DN1, la ieșirea din Alba catre Cluj. Din primele informații ar fi implicate 2 autovehicule, și un autocamion.…

- Un accident rutier grav a avut loc astazi dupa-amiaza, in jurul orei 18.30, pe Dealul Mare, pe sensul de mers Abrud – Alba Iulia. Din primele date, un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile și a ajuns cu roțile in sus in valea Abrudelului. Traficul rutier in zona a fost dirijat de doua…

- Accident rutier pe DN1, la ieșirea din Aiud inspre Unirea. Trei persoane au fost ranite ușor in urma impactului. Un accident rutier s-a petrecut duminica dupa-amiaza, pe DN1, la ieșire din Aiud inspre Unirea. Potrivit IPJ Alba, este vorba despre o coliziune in care sunt implicate doua mașini din cauza…

- Patru persoane au decedat, in aceasta dimineața, intr-un tragic accident rutier produs pe DN 76, la ieșirea din municipiul Beiuș spre localitatea Ștei, in județul Bihor. Cele patru victime erau in același autoturism. Potrivit purtatorului de cuvant al Poliției Bihor, Alina Dinu, in accident a fost implicat…