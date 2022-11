(FOTO) Accident pe Transilvaniei. Femeie lovită de un taxi UPDATE „Din primele date de la fața locului a reieșit ca in timp ce conducea autoturismul pe direcția Vernești catre Buzau, un șofer in varsta de 35 de ani, din Buzau, a surprins și accidentat un pieton care s-ar fi angajat in traversarea drumului prin loc nepermis. Accidentul s-a soldat cu ranirea pietonului, o femeie in varsta de 55 de ani, din Berca, care a fost preluat de ambulanța pentru ingrijiri medicale. In cauza se va intocmi dosar penal iar polițiștii continua cercetarile pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care s-a produs accidentul.” , precizeaza Biroul de Presa al IPJ Buzau.… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

