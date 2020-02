Stiri pe aceeasi tema

- La data de 13 februarie 2020, in jurul orei 08,00, pe șoseaua ocolitoare a municipiului Alba Iulia, in zona intersecției cu strada Marașești, un barbat de 33 de ani, din comuna Vaideeni, județul Valcea, in timp ce conducea un autoturism, nu a acordat prioritate unui autoturism condus de o tanara de…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier in sensul giratoriu spre Drambar: O persoana ranita dupa o coliziune intre doua autoturisme. Trafic INGREUNAT pe centura ocolitoare Un ACCIDENT rutier a avut loc joi dimineața, in jurul orei 8.00, in sensul giratoriu spre Drambar: o persoanaa fost ranita dupa o coliziune…

- Doua mașini au fost serios avariate in urma unui accident rutier petrecut duminica dimineața la Alba Iulia, intr-o intersecție din cartierul Cetate. Potrivit Poliției, nu au fost persoane transportate la spital, echipajele de Ambulanța acordand asistența medicala la fața locului. Accidentul s-a petrecut…

- Un sofer din Voineasa, Olt, a fost ranit in urma unui accidente provcat chiar de el, in urma cu putin timp. Accidentul a avut loc pe Centura de Nord a municipiului Craiova. Soferul din Voineasa, care conducea un autoturism Citroen, a fost lovit in plin de un BMW condus de un craiovean de 37 de ani.…

- Ziarul Unirea FOTO. ACCIDENT in sensul giratoriu de la Ambient. Coliziune puternica intre o duba și o mașina, pe fondul neacordarii de prioritate FOTO. ACCIDENT in sensul giratoriu de la Ambient. Coliziune puternica intre o duba și o mașina, pe fondul neacordarii de prioritate Un accident rutier s-a…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DN 1, in afara municipiului Alba Iulia: Un tanar nu a adaptat viteza la patrunderea in sensul giratoriu și s-a rasturnat cu autoutilitara in afara carosabilului ACCIDENT rutier pe DN 1, in afara municipiului Alba Iulia: Un tanar nu a adaptat viteza la patrunderea in…

- Un accident rutier s-a petrecut vineri seara pe șoseaua de centura a orașului Alba Iulia. Din primele date, doua mașini au intrat in coliziune. UPDATE: Din primele date ale IPJ Alba, doua mașini s-au lovit in sensul giratoriu de pe șoseaua de centura. O persoana acuza dureri la o mana. Potrivit ISU…