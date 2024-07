FOTO: ACCIDENT pe DN 74A, pe raza comunei Roșia Montană. O mașină a lovit o căruță apoi s-a răsturnat. Trei persoane rănite FOTO: ACCIDENT pe DN 74A, pe raza comunei Roșia Montana. O mașina a lovit o caruța apoi s-a rasturnat. Trei persoane ranite Un accident rutier s-a produs sambata, in jurul orei 22:40, pe DN 74A, pe raza comunei Roșia Montana. O mașina a lovit o caruța apoi s-a rasturnat. In urma evenimentului, trei persoane au fost ranite. Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Campeni a intervenit pentru asigurarea masurilor specifice și acordarea primului ajutor medical la un […] Citește FOTO: ACCIDENT pe DN 74A, pe raza comunei Roșia Montana. O mașina a lovit o caruța apoi s-a rasturnat. Trei persoane ranite… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

