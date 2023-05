Stiri pe aceeasi tema

- In accident au fost implicate trei autoturisme, in urma impactului doua dintre acestea parasind partea carosabila Sursa articolului: Trei autoturisme, implicate intr-un accident pe DN 15, la intersecția cu localitatea Luieriu! Doua persoane, la spital Credit autor: Rodica Muresan. Source

- Potrivit unui comunicat al ISU Mureș, evenimentul rutier s-a produs in apropiere de Reghin pe DN 15, la intersecția cu localitatea Luieriu. In accident au fost implicate trei autoturisme, in urma impactului doua dintre acestea parasind partea carosabila. Echipaje de pompieri de la Detașamentul Reghin…

- Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite, miercuri dupa-amiaza, intr-un accident rutier care s-a produs in judetul Constanta si in care au fost implicate doua autoturisme si un autotren.Inspectoratul de Politie Judetean Constanta a anuntat ca politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident in care au fost implicate un autotren, o autoutilitara si alte trei autoturisme, produs duminica, intre Caransebes si Lugoj, conform news.ro.”Pe DN 6 Caransebes-Lugoj, la kilometrul 470+300 de metri, in apropierea localitatii Constantin Daicovici,…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier, petrecut duminica la orele amiezii, pe strada Republicii, din orașul Pucioasa. Victimele au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale. In violenta coliziune au fost implicate 3 mașini. Polițiștii au efectuat cercetari pentru a stabili…

- Un grav accident de circulatie s-a produs in seara de miercuri, 1 martie, in Hideaga, implicate fiind un autoturism si un autobuz cu muncitori. Au rezultat doua victime, una incarcerata, ambele ocupantii autoturismului. Niciunul dintre muncitori nu a fost ranit. La fata locului au intervenit 2 echipaje…

- Cinci persoane au fost transportate la spital, duminica, dupa ce un autoturism si o ambulanta de la SAJ Iasi s-au ciocnit, pe un drum judetean din localitatea Mihail Kogalniceanu, judetul Iasi, au transmis reprezentanții ISU. Accidentul a avut loc in localitatea Mihail Kogalniceanu, comuna Tiganasi,…

- Trei mașini au fost implicate, sambata, intr-un accident rutier pe DN 1, in Perșani, in județul Brașov, patru persoane fiind ranite. Circulația rutiera este oprita. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…