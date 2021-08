FOTO | Accident pe centura stațiunii Sinaia - Două femei aflate pe o motocicletă s-au lovit de o mașină Un accident rutier a avut loc, duminica dupa-amiaza, pe DN1, pe centura ocolitoare a statiunii Sinaia, unde un motociclist a intrat in coliziune cu un autoturism care circula in coloana, iar in urma impactului motociclistul a fost dus la spital. Conform datelor furnizate de Politia judeteana Prahova, accidentul a avut loc la kilometrul 124 + 450 de metri al DN 1, pe sensul Ploiesti catre Brasov. Primele date de la fata locului arata ca un motociclist a lovit un autoturism care circula pe sensul spre Brasov si se afla in coloana de masini. In urma impactului motociclistul, in varsta de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

