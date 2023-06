FOTO Accident pe A1: Victima a fost dusă cu elicopterul SMURD la un spital din Capitală Un barbat in varsta de 58 de ani, pasager intr-un autoturism, a fost preluat de un elicopter SMURD si transportat la un spital din Capitala, dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat pe A 1, la kilometrul 24, pe sensul de mers spre Bucuresti. CITESTE SI Dragostea i-a luat mințile: A intrat in casa fostei concubine și a refuzat sa mai plece 12:28 7 Tragedie fara margini: casa unei familii cu 4 copii s-a facut scrum/ Foto 12:25 166 30 de romani care voiau sa plece din țara li s-a refuzat cererea: Vineri, peste 11.000 de ucraineni au intrat in Romania 11:35 131 IGPR se lauda ca a facut… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

