Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata s-a produs un accident rutier pe DN7 in care au fost implicate trei autovehicule, un autotren, un autocamion si o duba. In urma impactului un sofer a ramas incarcerat, iar alte patru victime au ajuns la spital. Potrivit primelor informatii oferite de reprezentantii IPJ Valcea, la…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier in sensul giratoriu spre Drambar: O persoana ranita dupa o coliziune intre doua autoturisme. Trafic INGREUNAT pe centura ocolitoare Un ACCIDENT rutier a avut loc joi dimineața, in jurul orei 8.00, in sensul giratoriu spre Drambar: o persoanaa fost ranita dupa o coliziune…

- Circulatie este restrictionata duminica, pe DN1, la Azuga, sensul de mers spre Ploiesti, dupa un accident in care au fost implicate trei masini, notaeza news.ro.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1 Brasov – Ploiesti, la kilometrul 137, in statiunea…

- Un accident rutier s-a produs joi seara, in jurul orei 18:30, pe Autostrada A1, intre Oraștie și Simeria. In evenimentul rutier au fost implicate autoturism și un camion. Potrivit primelor informații, șoferul autoturismului este incarcerat. Circulația rutiera este oprita pe sensul catre Deva. Centrul…

- Ziarul Unirea FOTO. ACCIDENT in sensul giratoriu de la Ambient. Coliziune puternica intre o duba și o mașina, pe fondul neacordarii de prioritate FOTO. ACCIDENT in sensul giratoriu de la Ambient. Coliziune puternica intre o duba și o mașina, pe fondul neacordarii de prioritate Un accident rutier s-a…

- Un accident rutier cu victima a avut loc pe A2. In aceasta dupa amiaza, pe Autostrada A2, la km 78 300, pe sensul de mers catre Constanta, in conditiile unui carosabil uscat, a avut loc un accident in care a fost implicat un autovehicul, rezultand o victima.In zona, circulatia rutiera se desfasoara…

- Traficul este restrictionat in municipiul Iasi pe sensul de mers catre Piata Eminescu din cauza unui accident ce a avut loc in intersectia bulevardul Independentii cu strada Universitatii. vom reveni cu detalii (Radio Iasi/FOTO radioiasi.ro)

- Un sofer a fost ranit in urma unui accident rutier produs pe DN7, judetul Arad, dupa ce a adormit la volan.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera se desfasoara dirijat, pe un fir alternativ, pe DN 7 Deva Arad, la kilometrul 469 200 de metri,…