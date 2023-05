FOTO: Accident mortal pe raza comunei Roma. Șoferul vinovat a ajuns la spital FOTO: Accident mortal pe raza comunei Roma. Șoferul vinovat a ajuns la spital O femeie a decedat, iar fiul ei a ajuns la spital, in urma unui accident rutier ce s-a produs, in aceasta dupa-amiaza, pe raza comunei Roma. In eveniment a fost implicat un singur autoturism. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, una de […] Citește FOTO: Accident mortal pe raza comunei Roma. Șoferul vinovat a ajuns la spital in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

