FOTO | Accident MORTAL pe DN 1, vineri noaptea: Două persoane au DECEDAT după ce un TIR a intrat pe contrasens și a lovit în plin o mașină FOTO | Accident MORTAL pe DN 1, vineri noaptea: Doua persoane au DECEDAT dupa ce un TIR a intrat pe contrasens și a lovit in plin o mașina Accident MORTAL pe DN 1, vineri noaptea: Doua persoane au DECEDAT dupa ce un TIR a intrat pe contrasens și a lovit in plin o mașina Doua persoane au murit și trei au fost ranite in urma unui accident grav petrecut in noaptea de vineri spre sambata in județul Sibiu. Un TIR a intrat pe […] FOTO | Accident MORTAL pe DN 1, vineri noaptea: Doua persoane au DECEDAT dupa ce un TIR a intrat pe contrasens și a lovit in plin o mașina Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol: ziarulunirea.ro

