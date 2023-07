Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT pe autostrada A1, sensul Sibiu – Sebeș: Un tanar de 29 de ani a ajuns la spital dupa impactul dintre o autoutilitara și mașina pe care o conducea Un ACCIDENT rutier a avut loc luni, in jurul orei 14.40, pe autostrada A1, sensul Sibiu – Sebeș. Un tanar de 29 de ani a ajuns la spital dupa impactul…

- Un tanar de 19 ani a decedat, vineri, dupa coliziunea intre doua autoutilitare pe DN 25, informeaza, Inspectoratul de Politie Judetean Galati, potrivit AgerpresPotrivit sursei citate, Politia Galati a fost sesizata prin intermediul 112 cu privire la faptul ca pe DN 25, in interiorul localitatii Draganesti,…

- FOTO| Șofer din Alba implicat intr-un ACCIDENT MORTAL pe autostrada A1: Doua persoane au DECEDAT dupa impactul dintre un TIR și o autoutilitara FOTO| Șofer din Alba implicat intr-un ACCIDENT MORTAL pe autostrada A1: Doua persoane au DECEDAT dupa impactul dintre un TIR și o autoutilitara Un accident…

- In urma cu puțin timp, un accident grav s-a petrecut in municipiul Brad. Un tanar de 20 de ani, aflat pe motocicleta, a decedat in urma impactului cu un buldozer. In momentul impactului, pe motocicleta se mai afla o tanara de 17 ani, care inițial a fost transportata in stare grava la spital dar,…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 04.30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Prahova au fost sesizați despre faptul ca pe Drumul Național 1, in comuna Banești s-a produs un accident rutier, pe sensul de deplasare Ploiești catre Brașov. In baza sesizarii, polițiștii s-au deplasat la fața locului unde,…

- Șofer din Alba, implicat intr-un accident GRAV pe Autostrada A1, pe sensul Sibiu – Sebeș. Trafic blocat Un accident grav s-a produs luni pe Autostrada A1, in care a fost implicat un șofer de Alba. Traficul este blocat total. Polițiștii Biroului Poliție Autostrada A1 Ramnicu Valcea – Deva intervin la…

- Tot joi, 18 mai, in jurul orei 10.30, polițiștii rutieri din Sighetu Marmației au intervenit la un accident rutier produs pe strada Șugau din municipiu. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 79 de ani din municipiu, in timp ce conducea o bicicleta spre centrul localitații…

- Un barbat, in varsta de 33 de ani, și-a pierdut viața, in aceasta dimineața, in urma unui accident produs de un șofer aflat sub influența alcoolului. Tragedia a avut loc pe DN 10, la Nehoiașu. Un nehoian, in varsta de 24 de ani, a scapat mașina de sub control, izbindu-se de un TIR staționat in afara…