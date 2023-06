FOTO: ACCIDENT mortal pe A1. O autoutilitară a intrat într-un TIR condus de un șofer din Alba. Doi bărbați și-au pierdut viața FOTO: ACCIDENT mortal pe A1. O autoutilitara a intrat intr-un TIR condus de un șofer din Alba. Doi barbați și-au pierdut viața Un accident deosebit de grav s-a petrecut in noaptea de joi spre vineri pe autostrada A1 Sibiu – breteaua de acces spre DN 7 Boița. O autoutilitara a intrat frontal intr-un TIR condus de un barbat din Alba. Cele doua persoane aflate in autoutilitara și-au pierdut viața. Potrivit IPJ Sibiu, din primele investigații a rezultat […] Citește FOTO: ACCIDENT mortal pe A1. O autoutilitara a intrat intr-un TIR condus de un șofer din Alba. Doi barbați și-au pierdut viața in Alba24… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

