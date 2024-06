Foto: ACCIDENT MORTAL la ALUNU La data de 24 iunie a.c., dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea a fost sesizat prin apel 112, cu privire la faptul ca, pe DJ 605C, in localitatea Alunu, a avut loc un eveniment rutier. De indata, la fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Berbești, stabilind ca cele sesizate se confirma, fiind vorba de un autoturism care s-ar fi rasturnat intr-un șanț. Din pacate, evenimentul rutier s-a soldat cu decesul celor doua persoane care se aflau in autoturism, respectiv un barbat in varsta de 64 de ani care se afla la volan și o femeie de 60 de ani,… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

Sursa articol si foto: realitateavalceana.ro

