FOTO: Accident la ieșirea de pe A1 Sibiu spre Cisnădie. Motociclistă lovită de o mașină O femeie care circula pe o motocicleta a fost ranita intr-un accident rutier petrecut sambata in intersecția dintre ieșirea de pe A1 Sibiu și DJ 106D Cisnadie, informeaza romania24.ro. Un șofer care cobora de pe breteaua A1 a patruns in drumul județean fara sa acorde prioritate și a intrat in coliziune cu motocicleta ce era […] Citește FOTO: Accident la ieșirea de pe A1 Sibiu spre Cisnadie. Motociclista lovita de o mașina in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, la trecerea de cale ferata de la termocentrala Mintia, un autoturism a fost acroșat de trenul Arad-Simeria. Din primele informații, primite de la persoanele aflate in zona, aceștia afirma ca semnalele luminoase de la calea ferata nu funcționau inca de azi noapte, iar vizibilitatea…

- Un accident grav s-a petrecut miercuri dimineața, in jurul orei 06:00, pe DN 1, in județul Sibiu. Un TIR a lovit un cap de pod, in zona localitații Bradu. In urma impactului ansamblul TIR a luat foc. Traficul este blocat pe ambele sensuri. UPDATE, ora 09:00 – Trafic blocat in continuare pe DN 1, autoturismele…

- Un accident rutier s-a produs joi, in jurul orei 12:20, pe Autostrada A10, intre Turda și Aiud. Un șofer a lovit cu mașina jaloanele care restricționeaza traficul dinspre Turda spre nodul rutier Aiud. Mașina avariata a fost surpinsa de un alt participant la trafic, care a postat apoi imaginea pe rețeaua…

- O femeie a fost lovita de un autpoturism, luni dimineața, in timp ce traversa strada Calea Moților din Alba Iulia, in zona Vila Duțu, pe trecerea de pietoni. Potrivit IPJ Alba, o femeie de aproximativ 45 de ani a fost acroșata in timp ce traversa strada c-lea Moților, pe trecerea de pietoni (zona Vila…

- Modul in care se fac reparații pe drumurilor naționale din Apuseni da batai de cap șoferilor. Cel puțin așa reiese din imaginile transmise de un cititor Alba24, care a sesizat ca, un segment din drumul național dintre Campeni și Abrud este o adevarata ”capcana” pentru șoferii neatenți și mașinile lor.…

- Un accident rutier s-a produs marți, in jurul orei 13:00, pe strada Victoriei din Cugir. O femeie in varsta de 82 de ani a fost lovita de un autoturism, in timp ce traversa strada, pe trecerea de pietoni. Potrivit IPJ Alba, victima a fost transportata la spital. Citește ACCIDENT rutier la Cugir. O…

- Un accident feroviar s-a produs marți in jurul orei 15 in zona localitații Jucu. Din primele informații, un tren a surprins pe calea ferata un autovehicul. O persoana a ramas incarcerata. Mașina ar fi lovit un stalp de tensiune, care a cazut peste autovehicul. Vegetația din apropierea mașinii s-a aprins…

- Seful Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, Constantin Dancu, a fost ranit, sambata, dupa-amiaza intr-un accident rutier, dupa ce motocicleta pe care o conducea a fost lovita de un autoturism care nu a respectat semnificatia indicatorului ”Oprire”.