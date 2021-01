Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc miercuri, in jurul orei 02:30 pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Alba Iulia. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit cu o autospeciala cu apa și spuma in cursul nopții trecute, in jurul orei 02:30, pentru asigurare masuri psi și acordare prim ajutor la...…

- Un accident rutier grav a avut loc, marți seara, in Cluj, la ieșirea de pe A3, catre localitatea Nadașel. Un tanar in varsta de aproximativ 20 de ani a fost descarcerat dintre fiarele autoturismului deformat, de catre pompierii clujeni. Evenimentul s-a produs, in jurul orei 21.40, intre un…

- Un accident de circulație s-a produs pe Drumul județean 193 Sarbi – Gardani, pe raza localitații Farcașa. Din primele informații se pare ca șoferul unui autoturism inmatriculat in județul Maramures nu a adaptat viteza intr-o curba deosebit de periculoasa la stanga, a parasit partea carosabila, a lovit…

- Un accident rutier s-a petrecut astazi, 18 decembrie, in jurul orei 20:50, in Alba Iulia, in aproprierea Colegiului Național Horea, Cloșca și Crișan. Din primele informații, Detașamentul de Pompieri AlbA Iulia intervine pentru asigurare masuri specifice la un accident rutier produs pe Bulevardul 1 Decembrie…

- Un accident rutier s-a petrecut sambata seara in Alba Iulia. Din primele date, o mașina a intrat intr-un stalp. Evenimentul rutier s-a petrecut pe strada Tudor Vladimirescu, in cartierul Ampoi 1. Potrivit unor martori, șoferița unui autoturism Ford ar fi pierdut controlul volanului, mașina a derapat…

- Un accident rutier s-a petrecut joi dupa amiaza pe Bulevardul Tudor Vladimirescu din Alba Iulia. Din primele date, nu sunt persoane ranite. Un autoturism a ajuns in afara drumului și s-a oprit intr-o țeava de gaz, langa un imobil. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurare masuri…

- Un tanar in varsta de 32 de ani a murit, iar o femeie și un barbat au ajuns de urgența la spital, dupa ce mașina in care se aflau s-a rupt in doua intr-un cumplit accident rutier produs in fața unui liceu din orașul Nasaud. Totul s-a intamplat, in aceasta noapte, pe bulevardul Granicerilor din Nasaud,…

- Ziarul Unirea FOTO| ACCIDENT rutier in Galda de Jos. Un barbat, incarcerat dupa ce a ajuns cu mașina intr-un șanț Un accident rutier a avut loc pe data de 13 octombrie 2020, in jurul orei 16: 30 pe raza localitații Galda de Jos. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine cu o autospeciala cu apa…