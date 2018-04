Stiri pe aceeasi tema

- Pe DN1, la kilometrul 74, in localitatea Liliesti, judetul Prahova, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate șapte autoturisme si o ambulanta SMURD. Cauzele producerii au fost nepastrarea distantei de siguranta si starea carosabilului acoperit cu zapada, unde s-a format un carambol…

- In cursul acestei seri, ora 19.30, un barbat, in varsta de 61 de ani, din Constanta, a condus un autoturism pe strada Constantei, din Navodari, unde la intersectia cu strada Midiei, acesta nu ar fi acordat prioritate, intrand in coliziune cu un autoturism care circula din sens opus.Potrivit IPJ Constanta,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta la intersectia bulevardului Tomis cu strada Nicolae Iorga, in apropiere de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta. Din primele informatii doua masini au fost implicate in accident. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN3 Valu lui Traian Constanta dupa intersectia cu intrarea pe Autostrada A4. Din primele informatii doua autovehicule au fost implicate. Autoturismul Audi a facut o explozie la roata din fata si soferul a pierdut controlul volanului intrand in…

- Un numar de sase masini au fost avariate intr un carambol provocat de o soferita care nu a acordat prioritate pe una dintre arterele din municipiul Galati, se arata intr un comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati citat de Agerpres.ro. Potrivit sursei citate, o femeie…

- Un accident rutier s-a petrecut marți seara in Alba Iulia, la intersecția dintre Bulevardul Horea și strada Cloșca din municipiu. Doua autoturisme marca Volkswagen s-au lovit puternic, iar una dintre mașini a fost proiectata pe trotuar, unde s-a oprit intr-un stalp de iluminat. Ambele mașini implicate…

- Un accident rutier s-a petrecut joi, in jurul orei 16.00, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Din primele informații, o persoana a fost ranita dupa o coliziune frontala intre doua autoturisme. Potrivit IPJ Alba, traficul in zona se desfașoara cu dificultate. Revenim cu amanunte.

- Perioada cumplita pentru Alin Panzaru, fost fotbalist la FC Vaslui in perioada 2003-2005. Mama acestuia a fost, miercuri, victima unui accident rutier. Evenimentul s-a produs la cateva sute de metri de Spitalul Județean de Urgența Vaslui, pe trecerea de pietoni de langa benzinaria Mol. Femeia fusese…