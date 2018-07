Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar roman a murit in Italia intr-un accident ingrozitor, dupa ce masina lui a fost izbita in plin de un alt autoturism condus de o șoferița in varsta de 60 de ani. Femeia se afla in coma la spital. Cele doua autoturisme au fost proiectate intr-un canal de pe marginea drumului, fiind serios avariate.…

- Accident mortal pe Splaiul Independenței, pe sensul de mers dinspre Șoseaua Virtuții catre Șoseaua Grozavești in dreptul stației de metrou Petrache Poenaru. Se pare ca, din primele cercetari, conducatorul auto (29 ani) nu s-ar fi asigurat la efectuarea manevrei de intoarcere, moment in care…

- Un accident rutier inedit a avut loc astazi in judetuil Constanta, in satul Vlahii, din comuna Aliman.Un motociclist a lovit un porc, iar in urma impactului barbatul s a ales cu fractura de clavicula.Sursa foto cu rol ilustratriv : ZIUA de Constanta ...

- Un tanEr de 16 ani "i-a pierdut via:a intr-un mod crunt. BEiatul a lovit in plin un caine, in timp ce se deplasa cu un moped. Trupul neinsufle:it a fost gEsit de oamenii legii abia dupE 9 ore.

- Cadavrul unei femei a fost descoperit, marti, intr-un canal de degajare a apei, de catre angajatii Hidrocentralei Dumbrava Deal, comuna Savinesti, judetul Neamt. Politia a deschis o ancheta in acest caz, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat de 31 de ani a murit, iar un copil de 7 ani e grav ranit, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent intr-o curba de un stalp de electricitate și s-a rasturnat, vineri seara, pe raza localitați Sangeorgiu de Padure. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mureș,…

- Pompierii din Neamț au finalizat operațiunile de cautare a celor doua persoane disparute în râul Bistrița, dupa ce un microbuz a cazut în apa, în noaptea de miercuri spre joi, a anunțat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Neamț,…

- O singura persoana aflata in microbuz a fost salvata, sapte dintre calatori si-au pierdut viata, acestora fiindu-le efectuate manevre de resuscitare in momentul in care au fost scosi din apa, fara succes insa, in timp ce doi oameni sunt dati disparuti. Potrivit prefectului judetului Neamt, Daniela…