- Cele doua victime au ramas incarcerate, iar echipajele de interventie ajunse la fata locului au declarat decesul acestora.Conform ISU Arad, la fata locului, iesirea din comuna Graniceri spre localitatea Siclau, pe drumul judetean 709B, au intervenit un echipaj de pompieri de la detasamentul Chisineu…

- Un tragic accident rutier s-a produs astazi la ieșirea din Graniceri spre Șiclau. Un autoturism a lovit un tractor, doua persoane ramanand incarcerate. „Cele doua victime au fost descarcerate, o victima, femeie, fiind in stop cardio-respirator iar un barbat, conștient, a fost preluat de echipajul medical…

- Doua persoane au decedat, sambata, intr-un accident care s-a produs in zona localitatii Graniceri, pe DJ 709B, intre un tractor si un autoturism, au informat reprezentantii ISU Arad, anunța Agerpres. Cele doua victime au ramas incarcerate, iar echipajele de interventie ajunse la fata locului…

- Un grav accident rutier a avut loc in data de 26 iunie, pe DN23, in județul Vrancea, comuna Maicanești. Din nefericire, in urma impactului, doi oameni au murit pe loc. Accident grav in județul Vrancea In județul Vrancea, pe raza comunei Maicanești, a avut loc un teribil accident rutier. In urma acestuia,…

- Un accident mortal s-a produs in Cluj, intre localitațile Morlaca – Hodiș, pe DN1 E60, intersecție cu Drumul comunal 126. Autoturismul era condus de un barbat de 29 de ani. In interior se aflau alți trei pasageri, o femeie de 30 de ani și doi minori de circa 6, respectiv 10 ani. Persoanele din autoturism…

- „In aceasta dimineața s-a primit un apel pe 112 de producerea unui accident pe raza localitații Leu-Dolj. La fata locului s-au deplasat urmatoarele forțe: un echipaj de descarcerare, un echiapj de prim ajutor medical, echipajul SMURD si echipaje SAJ.Ajunse la fața locului au gasit un copil minor incarcerat…

- Un teribil accident a avut loc in aceasta dimineața in județul Dambovița. Un micorbuz școlar s-a ciocnit violent cu un autoturism, producand moartea a doua persoane și ranirea grava a nu mai puțin de șapte copii.

- O mașina a cazut marți seara in Canalul Morilor, la ieșire din localitatea Ineu, județul Arad. Doua persoane, ambele de peste 60 de ani, au murit, relateaza Mediafax. Potrivit ISU Arad, mașina a cazut in Canalul Morilor, la ieșire din localitatea Ineu, iar la sosirea echipajelor de intervenție…