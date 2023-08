FOTO! Accident în Sascut: un TIR a intrat în curtea unor localnici Un accident rutier a avut loc pe DN2 in localitatea Sascut. Un autotren a parasit partea carosabila și a intrat in curtea unui localnic. Accidentul s-a produs pe un sector de drum in aliniament, in condițiile unui carosabil uscat. Nu s-au inregistrat victime, iar traficul se desfașoara in condiții normale, au anunțat reprezentanții DRDP Iași. Articolul FOTO! Accident in Sascut: un TIR a intrat in curtea unor localnici a fost publicat in Ziarul de Bacau . Citeste articolul mai departe pe ziaruldebacau.ro…

Sursa articol si foto: ziaruldebacau.ro

