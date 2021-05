FOTO: Accident în Herina! Un autoturism a rupt un stâlp electric și apoi s-a izbit de un cap de pod Un accident rutier a avut loc sambata dupa-amiaza pe DN 15A, in localitatea Herina din Bistrița-Nasaud, in care a fost implicat un autoturism in care se aflau trei persoane, și care a lovit un stalp de electricitate, dar și un cap de pod. O persoana a fost ranita și a fost transportata la spital. La locul accidentului au intervenit un echipaj de terapie intensiva mobila SMURD, un echipaj de prim ajutor și un echipaj de pompieri. „O victima de sex feminin a fost preluata de echipajul de terapie intensiva mobila SMURD. Este conștienta și cooperanta și a fost evacuata spre UPU SMURD Bistrița. Celelalte… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

