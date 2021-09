FOTO: Accident în Feldru, soldat cu rănirea unui copil! Un tractor, condus de un șofer băut, a lovit un autoturism Un copil de 12 ani a fost ranit ușor, sambata, dupa ce autoturismul in care se afla a fost lovit de un tractor, pe DN 17D, in localitatea Feldru. Șoferul tractorului consumase alcool. Polițiștii Compartimentului Rutier din cadrul Poliției orașului Nasaud au intervenit astazi la un accident in Feldru, pe Drumul Național 17D. „Un tractor condus de un barbat de 33 de ani din Feldru a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 44 de ani din Nasaud. In urma impactului dintre cele doua vehicule, un minor de 12 ani, pasager in autoturism a fost ranit, fara a fi necesar transportul acestuia… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

