- ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Un șofer, MORT de BEAT și cu antecedente penale, REȚINUT de polițiști dupa ce a lovit o mașina Un accident rutier cu pagube materiale a avut loc vineri 5 februarie, in jurul orei 17,30, pe Calea Moților din Alba Iulia. La data de 5 februarie 2021, in jurul orei 17,30,…

- Un accident de circulație cu trei morți s-a produs pe A1, la km 270, pe sensul de mers spre Sibiu, intre un autoturism și autoutilitara de deszapezire. ISU Sibiu anunța ca ”din primele informații sunt implicate 5 persoane dintre care 3 persoane sunt incarcerate. La fața locului echipajele de pompieri…

- La data de 31 decembrie 2020, in jurul orei 05,45, polițiștii din Zlatna au intervenit la un accident rutier produs pe DN 75, pe raza localitații Izvorul Ampoiului. Un tanar de 23 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism in direcția Abrud – Zlatna, a ieșit de pe partea carosabila și…

- UPDATEPoliția Cluj anunța ca ”la data de 23 decembrie a.c., in jurul orei 15.10, s-a produs un accident rutier pe DN1 E81, in afara localitații Mihai Viteazu.Conducatorul unui ansamblu de venicule in varsta de 58 de ani, din comuna Mociu, care se deplasa pe DN1 E81,din direcția Turda spre Alba Iulia, …

- Sambata, 12 decembrie 2020, in jurul orei 23.45, polițiștii rutieri din Sebeș au intervenit petru soluționarea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Cantarului din municipiul Sebeș. Un tanar de 18 ani, din municipiul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in…

- Un accident rutier cu pagube materiale a avut loc sambata, 12 decembrie, in jurul orei 23.45 in municipiul Sebeș. La data de 12 decembrie 2020, in jurul orei 23.45, polițiștii rutieri din Sebeș au intervenit petru soluționarea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Cantarului…

- Un tanar din Blaj este cercetat penal dupa ce a provocat accident rutier, in timp ce se afla sub influența alcoolului. A ajuns cu mașina in șanțul de pe marginea drumului. Potrivit IPJ Alba, miercuri noapte, in jurul orei 00.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au fost sesizați, prin 112, cu…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier cu pagube materiale, la Alba Iulia: Un șofer BEAT a lovit o mașina parcata regulamentar Un accident rutier cu pagube materiale a avut loc, vineri, 27 noiembrie 2020, in jurul orei 22,00 pe strada Parangului din Alba Iulia. La data de 27 noiembrie 2020, in jurul orei 22,00,…