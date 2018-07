Stiri pe aceeasi tema

- Un bErbat din Alba Iulia "i-a gEsit sfar"itul intr-un mod tragic. }n timp ce traversa regulamentar pe trecrea de pietoni, un "ofer de numai 24 de ani l-a spulberat, pur "i simplu, aruncandu-l 50 de metri in aer!

- Politistii efectueaza verificari in cazul unui accident de circulatie produs pe DN 25, soldat cu o victima. Un sofer de 49 de ani s-a trezit in fata masinii cu un minor si nu a mai putut face nimic pentru a evita impactul.

- Un barbat din Targoviște a murit, sambata, intr-un accident produs de o tanara de 20 de ani, polițiștii stabilind, in urma testelor, ca aceasta consumase cocaina. Potrivit reprezentanților Poliției...

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe strada Traian din Constanta. Un copil de aproximativ 12 ani a fost lovit de o masina in timp ce traversa pe trecerea de pietoni.Un echipaj de politie si o ambulanta SMURD se afla la fata locului.Traficul in zona este ingreunat.Baiatul a fost preluat…

- Accident stupid la Constanta, unde un copil a fost lovit in plin de o ambulanta, anunta Romania Tv.Citeste si: Ludovic Orban explicatie INCENDIARA. De ce nu poate organiza PSD un miting-mamut pentru sustinerea premierului Micutul de doar cinci ani traversa regulamentar, pe culoarea…

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp in Ploiesti, pe strada Transilvaniei. Potrivit IJP Prahova, un minor in varsta de 14 ani a fost lovit de masina in timp ce se afla pe trecere. Copilul traversa strada pe bicicleta in momentul in care a fost acrosat de soferul unui autoturism…

- La data de 23 aprilie a.c., in jurul orei 14.00, politistii rutieri din Sebes au intervenit la un accident rutier produs pe raza localitatii Pianu de Jos. Un tanar de 23 de ani, din judetul Sibiu, s-a angajat in traversarea partii carosabile prin spatele unei autoutilitare, fara sa se asigure in mod…

- Un tanar in varsta de 23 de ani din Sibiu a ajuns la spital luni, dupa ce a fost lovit de un autoturism, pe raza localitații Pianu de Jos. Acesta s-a angajat in traversarea partii carosabile prin spatele unei autoutilitare, fara sa se asigure in mod corespunzator, imprejurare in care a fost surprins…